Milano, 2 gennaio 2021 - Oggi e domani ancora strascico rosso per le feste. Poi lunedì 4 gennaio ci sarà un giorno di pausa arancione prima dell'ultimo mini-lockdown delle festività (5-6 gennaio), segnate dall'emergenza Covid-19. Ma cosa accadrà dal 7 gennaio in Lombardia? Quali regole saranno in vigore? Prima del decreto legge del Natale la Lombardia era faticosamente approdata il 19 dicembre in zona gialla. Ma non è detto che la regione dal 7 gennaio rientri nella medesima fascia, quella a rischio moderato, prevista dal Dpcm che ha distinto l'Italia in zone colorate. Le previsioni (e le speranze) dell'esecutivo erano che l'Italia ripartisse da dove si era rimasti prima del "lockdown a singhiozzo" per le festività: tutta Italia in zona gialla ad accezione dell'Abruzzo. A far tirare il freno a mano al Governo sono però i dati dell'Rt e del tasso di positivtà, che hanno fatto scattare un nuovo campanello d'allarme. A livello nazionale, infatti, l'indice di contagio è in crescita mentre il rapporto casi-tamponi è arrivato al 14,1%.

La mappa delle zone potrebbe quindi cambiare, con nuove strette. Numeri preoccupanti soprattutto per Veneto, Liguria e Calabria: con l’Rt sopra l’1 rischiano di non uscire dalla zona rossa (che termina con l'Epifania). E la Lombardia? Cosa potrebbe accadere nella regione più duramente colpita dalla pandemia? La Lombardia (insieme e Puglia e Basilicata) potrebbe finire in zona arancione. Nel territorio lombardo l'indice Rt è salito a 1 e il tasso di positività ha raggiunto l'11,9%: un dato più basso della media nazionale ma comunque significativo. La decisione del governo sulla collocazione della regione è attesa per la prossima settimana, sulla base del nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Quello del 30 dicembre ha evidenziato ancora criticità: Lombardia, Trento e Veneto hanno una probabilità superiore al 50% di superare in 30 giorni la soglia critica di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia autonoma di Trento ed Emilia Romagna per quelli in area medica. Il governo dovrà anche decidere sulla riapertura degli impianti da sci, dopo che il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha inviato ai ministri Francesco Boccia e Giuseppe Speranza una lettera per chiedere il rinvio dell'apertura della stagione dal 7 al 18 gennaio. La preoccupazione è per la concorrenza a livello europeo: la riapertura degli impianti in Paesi come l'Austria potrebbe aprire la strada a una 'fuga' di maestri di sci e tecnici degli impianti di risalita, in Italia fermi ormai da marzo.

Riapertura impianti sciistici, le Regioni chiedono di rimandare al 18 gennaio

Le altre notizie sul Covid:

Quando finisce la zona rossa

Covid: scuola riparte a macchia di leopardo. Male i contagi, Italia non sarà tutta gialla