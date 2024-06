Perché il cielo è giallo in questi giorni di piogge dal Sahara? La spiegazione

Milano, 22 giugno 2024 – Uno degli effetti più visibili legato alle piogge di questi giorni, cariche di sabbia in arrivo dal deserto del Sahara, è il colore giallo assunto dal cielo al termine delle precipitazioni.

Cielo giallo in diverse località d'Italia

Anche questo fenomeno ha dato adito alla diffusione delle teorie più strampalate, dalle tesi parascientifiche alle tirate complottiste. Responsabile della tinta gialla del firmamento, invece, è lo “scattering”, il processo che colora il cielo con la diffusione della luce del Sole attraverso le molecole dell’aria. In questi giorni, quindi, capita di vedere il cielo giallo perché i raggi del sole riflettono la polvere in arrivo dall’area desertica che attraversa da parte a parte la fascia nord del continente africano.

Cos’è lo scattering

Lo scattering è responsabile, in primis, della colorazione blu/azzurra che siamo abituati a osservare nel cielo: dell’intero spettro cromatico, infatti, il colore blu è il più colpito dalle molecole che l’onda luminosa del sole incontra nel suo itinerario verso la terra.

Lo scattering è detto scattering di Rayleigh, dal nome dello scienziato che lo illustrò nel 1899, il fisico inglese John William Strutt Rayleigh, premio Nobel nel 1904. Fu lui nel 1899 a dimostrare che l’intensità della luce diffusa è inversamente proporzionale alla quarta potenza della lunghezza d’onda: in concreto significa che la luce blu che vediamo in cielo è quattro volte più diffusa della luce rossa perché ha una lunghezza d’onda più corta nello spettro della luce bianca.

Le altre coloriture

A questo punto viene da chiedersi come mai, al tramonto o all’alba, il cielo ci appaia di colore rosso. In questi momenti della giornata il sole è vicino all’orizzonte: i raggi solari diretti, quindi, attraversano uno strato più importante di atmosfera e perdono progressivamente la loro componente blu. Il sole, quindi, diventa sempre più rosso mano a mano che il tramonto procede.

Simile al fenomeno che “tinge” di giallo il cielo in presenza di sabbia e polvere nell’aria è quello che accade nell’eventualità di incendi di foreste o grandi aree boschive ma anche in caso di eruzioni vulcaniche. Accadimenti di questo tipo possono riempire l’atmosfera con particelle delle dimensioni fra i 500 e gli 800 nanometri, più grandi di quelle disseminate normalmente in aria. Queste particelle, quindi, sono in grado di diffondere la luce rossa.