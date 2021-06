Nel giorno in cui si decreta che altre 4 regioni italiane entreranno da lunedì in zona bianca, continua il calo dell'incidenza di Covid-19 in Italia, che si attesta a 36 casi per 100.000 abitanti nella settimana 24-30 maggio contro i 51 per 100.000 abitanti nella settimana 17-23 maggio (dati flusso Iss). La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente (da lunedì partono in Lombardia anche i vaccini nelle aziende) e l'incidenza è a un livello (sotto 50 per 100.000) che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi. E' quanto emerge nella bozza del report Iss-ministero della Salute sul monitoraggio Covid-19 in Italia, all'esame della cabina di regia. Con questo trend, dice il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro commentando i dati del monitoraggio settimanale, entro meta' giugno quasi tutta l'Italia in zona bianca. In calo anche il pressing sui ricoveri ospedalieri che passa dal 14 all'11% nelle terapie intensive e dal 15 al 12% nei reparti ordinari. .

Sono altre quattro le regioni da oggi in zona bianca, dopo Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia: si tratta di Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria. Innqueste aree si registra un’incidenza settimanale inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, il criterio previsto dal Dl riaperture di maggio per l’ingresso nella fascia bianca, quella con meno restrizioni. Sono le uniche regioni che - se i dati verranno confermati dal monitoraggio ufficiale dell’Iss reso noto oggi - hanno mantenuto il parametro per tre settimane consecutive, il requisito temporale richiesto. Se così sarà, come peraltro è certo, in serata il ministro della Salurte Roberto Speranza firmerà le ordinanze e Veneto, Umbria, Liguria e Abruzzo saranno bianche a partire da lunedì 7 giugno.

Sono 73 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 59 ). I positivi sono stati 2.557, in aumento rispetto ai 1.968 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 220.939 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 97.633. Il tasso di positività è dell'1,1%, in calo rispetto al 2% di ieri (-0,9). La regione con piu' casi odierni e' la Lombardia (+417), seguita da Sicilia (+337), Campania (+300), Lazio (+197), Puglia (+196), Piemonte (+191) e Calabria (+186). I contagi totali salgono cosi' a 4.227.719. I guariti sono 7.853 (ieri 6.392), per un totale di 3.901.112. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 5.370 in meno (ieri -4.488): i malati ancora attivi sono ora 200.192. Di questi, sono in isolamento domiciliare 193.868 pazienti. Sono 836 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 22 (ieri erano stati 24). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.488, in calo di 229 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 141). In isolamento domiciliare ci sono 193.868 persone, in calo di 5.085 rispetto a ieri.

A fronte di 35.272 tamponi effettuati, sono 417 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore, pari all'1,1%. L'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni scende a 29. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) scesi a 183 e negli altri reparti (-3 a 939). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 6 per un totale da inizio pandemia di 33.643. La ripartizione per provincia dei nuovi casi vede Milano a 160 di cui 59 in città; a seguire Bergamo (21), Brescia (46), Como (25), Cremona (12), Lecco (6), Lodi (6), Mantova (11), Monza e Brianza (38), Pavia (19), Sondrio (9), Varese (45). Oggi nel Milanese sono stati rilevati 160 casi di Covid-19, di cui 59 a Milano citta'. Nel resto della Lombardia, invece, si contano: a Bergamo: 21 contagi; Brescia: 46; Como: 25; Cremona: 12; Lecco: 6; Lodi: 6; Mantova: 11; Monza e Brianza: 38; Pavia: 19; Sondrio: 9; Varese: 45. Sono 939 le persone positive al Covid ricoverate negli ospedali della Lombardia, 3 in meno di ieri. Nei reparti di terapia intensiva sono 183 i ricoverati, in calo di 10 unità rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono stati 381 nelle ultime 24 ore.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 191 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico), pari a 0.9 % di 21.118 tamponi eseguiti, di cui 14.913 antigenici. Dei 191 nuovi casi, gli asintomatici sono 92 (48.2%). I casi sono 19 di screening, 141 contatti di caso, 31 con indagine in corso, 5 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 24 in ambito scolastico e 162 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.111.

Veneto

Sono 121 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore (per una incidenza sui tamponi fatti dello 0,42%) e 5 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 423.792, le vittime a 11.579. Scende con continuità il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con Covid: sono 592 (-16), dei quali 526 (-13) nelle normali aree mediche, e 69 (-3) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7.417.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,48%. Sono inoltre 1.648 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,55%. Oggi si registra un decesso pregresso e solo una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 34. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.008 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.901, i guariti clinici 5.661 e le persone in isolamento scendono a 4.706. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.094 persone.

Trentino Alto Adige

Terzo giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Trentino: lo conferma nel suo bollettino quotidiano l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia inoltre il basso numero di nuovi contagi rilevati (20) su oltre 2.000 tamponi analizzati ieri. In Alto Adige sono 16 i nuovi casi di Covid-19 su 4.198 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona e' deceduta nelle ultime 24 ore per un dato complessivo che resta di 1.176 vittime dall'11 marzo 2020, il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono state 8 su 650 tamponi molecolari esaminati e 8 su 4.268 test antigenici effettuati. Su 218.751 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.402 sono state testate positive. Le persone risultate positive ad un test antigenico sono 26.144. I guariti sono 72.745. Ad oggi le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 1.216. I pazienti covid ricoverati negli ospedali sono 14 nei normali reparti e 3 in terapia intensiva..

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 71 nuovi casi di 'Covid-19', il 6,1% rispetto ai 1.160 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' sceso rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'8,3%, con 35 nuovi casi su 420 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 102.947.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.514 casi di positività, 150 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.498 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna. Cinque i nuovi decessi.

Toscana

In Toscana altri 133 casi Covid in più rispetto a ieri (età media 40 anni) e altri cinque morti (età media 83,4 anni) in un giorno in Toscana secondo il consueto rapporto delle 24 ore sulla pandemia in regione. I nuovi positivi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che sale a 242.062 unità dall'inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota totale di 228.895. I deceduti per il Covid sono saliti a 6.741 in totale. Gli attualmente positivi sono oggi 6.426, ancora in calo e col -5,4% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 445 (-24 su ieri pari al -5,1%) di cui 101 in terapia intensiva (due in più). Altri 5.981 positivi invece sono in isolamento a casa con sintomi che secondo la Regione non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-344 pazienti in meno su ieri, -5,4%). Inoltre ci sono 16.493 persone (-3.421 su ieri, -17,2%) isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone

contagiate.

Lazio

Nel Lazio su oltre 11mila tamponi (+4251) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 197 nuovi casi positivi (+1), i decessi sono 9 (+3), i ricoverati sono 747 (-46). I guariti sono 1106, le terapie intensive sono 128 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 120. «L'incidenza e l'Rt sono da zona bianca», assicura l'assessore D'Amato.

Liguria

Sono 30 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su un totale di 2.114 tamponi molecolari e 1.949 tamponi antigenici rapidi processati. Cala il numero degli ospedalizzati, in totale 129 (7 meno di ieri) con 28 pazienti in terapia intensiva. I vaccini somministrati sono il 92%, cioè 991.481 dosi su 1.076.750 consegnate. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 2 decessi: il bilancio delle vittime sale così a 4.327 da inizio emergenza. In isolamento domiciliare 797 persone, 60 in meno. In sorveglianza attiva 1.207 soggetti.

Abruzzo

Sono complessivamente 74196 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 45 nuovi casi (di eta' compresa tra 3 mesi e 91 anni). I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 5 residenti in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 2490 (di eta' compresa tra 66 e 89, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno, un caso e' riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

Campania

Sono 300 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 105 sintomatici, su 8.489 test molecolari eseguiti nella giornata di ieri. Il tasso di positività, calcolato non includendo i test antigenici, è del 3,53%, contro il 3,82 del giorno precedente. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 1.105 guariti e 10 nuove vittime, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore e cinque risalenti ai giorni precedenti. I posti letto in terapia intensiva occupati calano ancora, e sono 49 (-5), mentre restano sostanzialmente stabili quelli di degenza, a quota 593 (-1 rispetto al bollettino precedente).

Basilicata

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 964 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 52 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 98 guarigioni (di cui 97 relative a residenti in Basilicata). Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 4.922 vaccinazioni in regione. Al momento sono 219.845 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (39,7 per cento) e 124.790 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (22,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 344.635 su 553.254 residenti. Un decesso.

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 8339 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 196 casi positivi: 45 in provincia di Bari, 47 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 34 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati inoltre registrati 9 decessi: uno in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.518.416 test, 224.298 sono i pazienti guariti e 20.248 sono i casi attualmente positivi.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 805.939 soggetti per un totale di 878.457 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu' test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.454 (+186 rispetto a ieri), quelle negative 738.485. Si registrano 4 nuovi decessi che portano il totale a 1.179. I pazienti in terapia intensiva restano 16. Diminuiscono, invece, i ricoverati (-11) 213.

Sicilia

Sono complessivamente 337 su 14.542 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 8.318 (445 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 5 (5.863 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 777. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 409, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 69 a Palermo, 112 a Catania, 42 a Messina, nessuno a Ragusa, 27 a Trapani, 24 a Siracusa, 7 a Caltanissetta, 40 ad Agrigento e 16 a Enna.

Sardegna

Sono 56.816 casi di positivita' al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale sono stati rilevati 48 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.314.129 tamponi, per un incremento complessivo di 1.870 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.471 in tutto). Sono invece 122 (-5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 13 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.387 e i guariti sono complessivamente 42.823 (+77).

Val d'Aosta

Nessun decesso e cinque nuovi contagi da Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 11.616. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 167, - 15 rispetto a ieri, di cui cinque ricoverati in ospedale e 162 in isolamento domiciliare mentre nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono saliti di 20 unità a 10.977. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 131.054, +399, di cui 33.587 processati con test antigienico rapido. I decessi registrati in Valle d'Aosta di persone risultate positive al covid da inizio emergenza sono 472.

L'italia per numero di somministrazioni di vaccini ha un valore superiore alla media europea. E' quanto emerge dal report

Covid 19 dell'ultima settimana di Altems, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Universita' Cattolica di Roma. In ambito europeo, infatti, il valore medio Ue delle somministrazioni dei vaccini e' pari a 56.947 per 100.000 abitanti, il valore dell'Italia e' pari a 59.240 per 100.000 abitanti. In particolare a livello nazionale si sono registrate le seguenti percentuali per le fasce di eta' : 16-19 anni (4,93%), 20-49 anni (20,79%), 50-69 (58,83%), 70-79 (83,59%), over 80 anni (91,94%).

"Quella della birra a 50 centesimi nell'hub vaccinale per convincere i giovani a vaccinarsi mi sembra un'iniziativa fuori luogo e diseducativa, da un lato perché non credo siano questi i messaggi da far passare per motivare i giovani a compiere un gesto a tutela della propria salute e di quella della collettività e dall'altro perché in qualche modo così si rischia di legittimare e valorizzare l'uso dell'alcol, una delle piaghe che colpisce drammaticamente il mondo giovanile. Chiameremo in commissione Salute il commissario per l'emergenza Covid di Messina per avere tutti i chiarimenti necessari su questa iniziativa pubblicitaria lanciata, tra l'altro, in concomitanza con l'apertura delle prenotazioni agli over 16, mentre tutti noi sappiamo che l'alcol è vietato ai minori proprio per i danni che crea". Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, criticando l'iniziativa promossa fino a domenica prossima nell'hub Fiera di Messina dove è stato allestito uno spazio dedicato alla

birra artigianale per gli over 16.

In Italia finora sono stati 5.861 i pazienti Covid trattati con anticorpi monoclonali, e inseriti nell'apposito registro di monitoraggio realizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dunque, in quasi 3 mesi - ovvero dal 10 marzo, quando questi farmaci specifici sono stati autorizzati in via emergenziale in Italia per persone particolarmente fragili con infezione recente da Sars-CoV-2 e senza sintomi gravi, al 3 giugno, data di aggiornamento del report di monitoraggio dell'Aifa, pubblicato oggi sul sito dell'agenzia - sono state 192 le strutture di 21 Regioni o Province autonome che hanno prescritto queste terapie. Dall'inizio del monitoraggio, in numeri assoluti il Veneto risulta la Regione con il maggiore utilizzo con 773 pazienti trattati, seguito dal Lazio (764) e dalla Toscana (712),