L'indice Rt medio nazionale si è attestato a 0,85, abbassandosi rispetto allo 0,92 dei giorni scorsi, e i dati regionali iniziano ad essere incoraggianti tanto che Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, apre all'ipotesi di aperture graduali. Dopo la riunione della cabina di regia che si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi, sono diverse le regioni che vanno verso un nuovo cambio di colore.

I contagi in Italia

La situazione in Lombardia

Le regioni

Il virus nel mondo

Le riaperture



Abruzzo

Sono complessivamente 68948 i casi positivi al Sars-cov2 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 210 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 84 anni). (Il totale risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 3 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 44, di cui 14 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Pescara, 14 in provincia di Teramo e 6 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 2315 (di età compresa tra 56 e 99 anni, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Teramo e 3 in provincia dell'Aquila). Dei casi odierni, 9 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Alto Adige

In Alto Adige sono 84 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 9.237 tamponi processati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 1.155 vittime provocate dal coronavirus da inizio pandemia. Le nuove positività sono 45 su 825 tamponi molecolari esaminati e 39 su 8.412 test antigenici effettuati. Su 208.302 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.443 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 25.121. Stabili, anche se con qualche numero in ascesa, i ricoveri: 63 sono i pazienti Covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri e 17 quelli in terapia intensiva. I pazienti Covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 52 e 20 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Basilicata

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove si segnalano però altri 181 nuovi casi positivi al Sars-cov2 a fronte di 1763 tamponi molecolari processati. Lo fa sapere la task force regionale. Registrate anche 74 guarigioni. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.395 di cui 5.209 in isolamento domiciliare. Sono 15.428 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sale infine il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane pari a 186, di cui 15 in terapia intensiva.

Calabria

Dato in aggiornamento.

Campania

Dato in aggiornamento

Emilia Romagna

Dato in aggiornamenton

Liguria

Dato in aggiornamento

Marche

Anche oggi nelle Marche si sono riscontrati 326 nuovi contagi a causa del Covid-19, con più o meno lo stesso numero di test molecolari effettuati (ieri erano 1.768). Il servizio Sanità della Regione comunica dunque che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.853 tamponi: 2.719 nel percorso nuove diagnosi (1.758 molecolari e 961 nello screening con percorso antigenico) e 2.134 nel percorso guariti. Dei 326 casi di oggi 70 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 19.316, 77 ad Ancona (31.247), 91 a Pesaro Urbino (20.496), 26 a Fermo (9.427), 47 ad Ascoli Piceno (9.751) e 15 fuori regione (3.645).

Molise

Dato in aggiornamento

Piemonte

Dato in aggiornamento

Puglia

Oggi in Puglia, su 13.399 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.537 casi positivi: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 50 decessi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.061.325 test, 160.424 sono i pazienti guariti e 51.594 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

Sono 1.239 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi)".

Sardegna

Dato in aggiornamento

Sicilia

Dato in aggiornamento

Umbria

Sono stati 133 i nuovi casi di covid-19 registrati in Umbria nell'ultimo giorno a fronte di 200 guariti e altri cinque morti, secondo quanto emerge dai dati sul sito della Regione. Gli attualmente positivi sono ora 3.575, 72 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 2.473 tamponi e 3.814 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,1 per cento sul totale (ieri era 1,67) e del 5,3 sui soli molecolari (ieri 4,3). I ricoverati negli ospedali sono ora 292, uno in meno, 34 dei quali, meno uno, nelle terapie intensive.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 30 nuovi casi positivi che portano il totale di pazienti affetti da Covid-19 in Valle d'Aosta da inizio epidemia a 10.299. I positivi attuali sono 1.046, - 44 rispetto a ieri, di cui 62 ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva, e 970 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono oggi 8816, + 76 rispetto a ieri, i tamponi fino ad ora effettuati 106.220, + 404, di cui 20.158 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Sars-cov2 da inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 437.

Veneto

Sono 906 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto a fronte di 35 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, un'incidenza del 2,5%. Quasi 400 mila i positivi trovati dal 21 febbraio 2020 a oggi, 399.749 per la precisione. Continua il calo dei positivi in isolamento (27mila) e dei ricoveri (1.879, 80 in meno rispetto a ieri). Sono 23 i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore.

Il virus nel mondo

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha difeso l'applicazione di nuove restrizioni in una Germania ancora "saldamente attanagliata" dalla pandemia da Covid. "La situazione è seria, molto seria", ha avvertito la leader del Cdu, che ha chiesto di ascoltare i continui "appelli" degli operatori sanitari sull'emergenza in corso. "Il virus non ascolta le mezze misure. Capisce solo una lingua: la forza", ha sottolineato il cancelliere, aggiungendo che il coronavirus "non negozia" e che "ogni forma di esitazione è inutile". La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 25.831 nuovi casi di coronavirus e 247 morti. In Cina continentale ieri è stato segnalato un nuovo caso di Covid-19 trasmesso a livello locale nella provincia dello Yunnan. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. Quest'ultima ha inoltre precisato di aver ricevuto segnalazione di dieci nuovi casi importati nel continente. Di questi, tre rispettivamente si trovano a Shanghai e Shandong, due nel Guangdong, uno nel Fujian e uno nello Shaanxi. Non sono emersi casi sospetti non si sono verificati ulteriori decessi correlati alla malattia. Una nuova ondata di contagi sta colpendo la Papua Nuova Guinea e desta la preoccupazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. "L'aumento dei casi è molto forte e temiamo per lo sviluppo di un'epidemia, in scala, molto grande"ha affermato il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le riaperture

Riaperture graduali. Questa è l'intenzione del governatore di Regione Lombardia, così come del Governo centrale italiano. Bar, ristoranti, cinema, teatri: i prossimi saranno giorni importanti per diverse riaperture. L'attenzione è però tutta puntata sui dati: il numero di nuovi positivi, di decessi e di ricoveri, ma anche quello dei guariti, è determinante per capire cosa potrà succedere sin dai prossimi giorni.

