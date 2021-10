Il virus torna a correre. E avanza spedito soprattutto fuori dall'Italia, con l'Inghilterra che registra il dato più alto da inizio anno: un positivo su 50 persone (in Galles uno su 40), mentre la Russia segna un nuovo record di vittime: 1.163 morti per Covid nelle ultime 24 ore e la Cina torna a blindarsi per combattere l'emergere di piccoli focolai: oggi gli aeroporti di Pechino hanno cancellato centinaia di voli e inasprito le condizioni di viaggio. Va meglio in Italia, anche se l''incidenza a livello nazionale è "in rapido e generalizzato aumento rispetto alla settimana precedente, appena al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti", e aumenta l'indice di contagio Rt, che arriva vicinissimo alla soglia epidemica. Un andamento che, secondo l'ultimo monitoraggio della Cabina di regia, diffuso dall'Istituto superiore di sanità, "va monitorato con estrema attenzione e, se confermato, potrebbe preludere ad una recrudescenza epidemica". Già ieri il report della Fondazione Gimbe ha evidenziato un'accelerazione del virus, con un aumento del 43,2% dei nuovi casi (25.585 contro 17.870) nella settimana 20-26 ottobre 2021, rispetto alla precedente. Il bollettino Covid di ieri ha fatto registrare 4.866 nuovi posititi e 50 decessi.

Contagi in aumento in Italia: ieri si sono registrati 4.866 nuovi casi contro i 4.598 del giorno precedente. Le vittime sono state 50 e 570.335 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 468.104. Il tasso di positività è allo 0,85%, in calo rispetto all'1% di ieri. Sul fronte ospedaliero, ieri si sono registrati 347 pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono stati 32

In Lombardia ieri si sono registrati 570 nuovi positivi e 3 decessi, portando così a 34.148 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 129.733 con un rapporto positivi/tamponi pari allo 0,4%. Calati invece i ricoveri in terapia

intensiva: 45 (-3) e quelli non in terapia intensiva: 300 (-12).

VENETO - Sono 523 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto, seguendo un andamento regolare che porta il totale a 479.540. Vi sono anche due decessi, con il totale delle vittime a 10.215. Il bollettino regionale segnala l'incremento degli attuali

positivi, che oltrepassano quota diecimila (10.215), 270 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Resta stabile la situazione clinica, con 207 ricoveri in area non critica (+4) e 36 (-1) in terapia intensiva.

TOSCANA - I nuovi casi di Covid registrati oggi in Toscana sono 376 su 25.287 test di cui 8.223 tamponi molecolari e 17.064 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,49% (4,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in lieve aumento così come il tasso di positività a fronte di un numero inferiore di tamponi: nel precedete report i contagi erano 373 su 33.397 test con un tasso di nuovi positivi dell' 1,12% (3,7% sulle prime diagnosi). Si registrano tre decessi

UMBRIA - Altri 73 nuovi casi in Umbria nelle ultime 24 ore e nessun decesso per Covid. Sul fronte della pressione ospedaliera, si registra un ricoverato in meno nei reparti ordinari (41 i posti letto occupati), mentre rimangono sette i posti occupati nelle terapie intensive. I guariti sono stati 27 e gli attualmente positivi salgono a 1.074, 46 in più. Sono stati analizzati 2.095 tamponi e 7.683 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,74% contro lo 0,47% di giovedì.

ABRUZZO - Sono 167 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. È il dato più alto degli ultimi cinque mesi; è dallo scorso 7 maggio che il numero dei contagi emersi in 24 ore non era così elevato. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 2.981 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,6% dei campioni. In rapido aumento i ricoveri, che passano dai 63 di ieri ai 74 di oggi. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.559. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 98 anni. Gli

attualmente positivi sono 1.779 (+122): 64 pazienti (+10) sono ricoverati in ospedale in area medica e 10 (+1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.705 (+111) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 78.475 (+45).

ALTO ADIGE - S'impennano i numeri del contagio: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 136 nuovi casi su 1.093 tamponi molecolari esaminati. Secondo decesso in due giorni per un totale di 1.201 vittime dall'11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 49: 45 nei normali reparti e 4 in terapia intensiva. Su 246.578 persone sottoposte a tampone molecolare, 80.778 sono risultate positive. I guariti totali sono 78.561. In netto aumento le persone in

quarantena o isolamento domiciliare che attualmente sono 2.810, circa un migliaio rispetto ad una decina di giorni fa.

BASILICATA - In Basilicata sono 34 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (29 riguardano residenti), su un totale di 639 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24

ore. I lucani guariti o negativizzati sono 15. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono intutto 826 (+15). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.056

somministrazioni ieri. Finora 432.193 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1% del totale della popolazione residente), 392.382 hanno completato il ciclo vaccinale (70,9%) e 6.240 sono le terze dosi, per un totale di 830.815 somministrazioni effettuate.

CAMPANIA - In Campania abbiamo "una situazione che comincia ad essere preoccupante" in merito al Covid. L'allarme è del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, lanciato nel corso della diretta Facebook del venerdì. "Il dato di oggi della Campania vede 654 positivi, con un tasso del 5,23% rispetto ai tamponi fatti. La Campania è la regione che fa più di ogni altra in Italia tamponi molecolari, gli unici davvero affidabili. Tuttavia 650 positivi sono un dato che deve preoccupare. Stiamo registrando, ormai da due settimane, una tendenza all'aumento dei positivi", ha concluso De Luca.

FRIULI - Su 6.036 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 248 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,11%. Sono inoltre 16.239 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,12%). Si registra anche un decesso, si tratta di una donna di 90 anni morta in casa, con il totale delle vittime che sale così a 3.853. Sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 61 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 116.686 persone.

LAZIO - Nel Lazio su 13.652 tamponi molecolari e 19.753 tamponi antigenici per un totale di 33.405 tamponi, si registrano 583 nuovi casi positivi (-11), 6 i decessi (+1), 370 i ricoverati (+13), 48 le terapie intensive (+1) e +423 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 298. "È importante fare il richiamo dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass", sottolinea l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

PUGLIA - Oggi in Puglia si registrano 233 nuovi casi di Coronavirus su 19.608 test (1,2% tasso positività) e nessun decesso. Delle 2.843 persone attualmente positive 132 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

SARDEGNA - Contagi di nuovo in calo, dopo la ripresa dei giorni scorsi, in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si registrano 23 casi confermati di positività al Covid (-36) , sulla base di 1.622 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.716 test per un tasso di

positività dello 0,2%. Non si registrano vittime. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (nessuna variazione), mentre i ricoveri in area medica sono 42 (+1); 1.274 i casi di isolamento domiciliare (4 in meno rispetto a ieri)

Una persona su 50 è risultata positiva al coronavirus Sars-CoV-2 in Inghilterra la scorsa settimana, il livello più alto dal 2 gennaio, al culmine della seconda ondata. Si tratta di circa 1,1 milioni di persone, come rende noto l'ufficio nazionale di statistica britannico. Peggiore la situazione nel Galles, dove il contagio ha raggiunto una persona su 40 e dove sono stati diagnosticati circa 2mila casi di una nuova 'versione' potenzialmente più infettiva della variante Delta,come ha affermato il primo ministro Mark Drakeford. I casi in Galles sono ora a 370 casi ogni 100mila, il livello più alto in tutta la pandemia, ha detto il premier. Di qui la decisione di introdurre una serie di restrizioni da metà novembre, dai Green pass per accedere a cinema o teatri all'invito a preferire lo smart working dove possibile. Aumenta la diffusione anche in Irlanda del Nord (uno su 75, erano uno su 130 una settimana fa) e in Scozia (uno su 75, a settembre si era registrato il piccolo di uno su 45). Non va meglio in Russia dove si registra un nuovo record nelle ultime 24 ore: 39.849 nuovi casi di covid. Il numero totale di casi registrati nel Paese dall'inizio della pandemia è di 8.432.546. I decessi sono stati 1.163, un altro picco dall'inizio della pandemia. Per contrastare la nuova grave ondata epidemica, il Presidente Putin ha predisposto un periodo, fra il 30 ottobre e il 7 novembre, di astensione retribuita dal lavoro per chi opera in settori non essenziali. Le agenzia di viaggio hanno registrato un netto aumento delle prenotazioni di vacanze per Turchia ed Egitto la prossima settimana. Mosca e altre cinque regioni nei giorni scorsi sono entrate in lockdown parziale. Intanto a partire dal 1° novembre, Shanghai inizierà a effettuare gratuitamente vaccinazioni di richiamo del vaccino Covid-19 ai cittadini. Per la somministrazione è necessario che i cittadini di età uguale o superiore ai 70 anni siano accompagnati dai propri familiari o da volontari, secondo quanto comunicato dal dipartimento per la prevenzione e il controllo del Covid-19 della municipalità.