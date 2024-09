Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia, forti temporali domani mercoledì 11 settembre

Milano, 10 settembre 2024 – È ancora allerta meteo in Lombardia. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia infatti ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali a partire dalle 14 di domani, mercoledì 11 settembre. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Cosa non fare

Durante l'allerta meteo Palazzo Marino invita "i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende”.

Perché cambia il meteo?

"L'approfondimento di una vasta area di bassa pressione sulla Scandinavia – si legge nell’allerta – provocherà la discesa di un fronte di aria fredda di origine artica verso le Alpi; in concomitanza si attiveranno sul Nord Italia correnti umide meridionali, responsabili di probabili precipitazioni diffuse entro la serata di domani mercoledì 11 settembre - anche sulla Lombardia. Per la giornata di domani, dunque, è previsto un aumento della probabilità di piogge dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e alta pianura, dove su quest'ultimi due settori con maggiore probabilità le piogge assumeranno carattere di rovescio o temporale. Fenomeni meno probabili su bassa pianura e Appennino. Si segnalano possibili massimi locali compresi tra 50 e 100 millimetri”

Le previsioni Arpa

Mercoledì 11 settembre 2024

Al mattino transito di velature, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord ovest e progressiva ma più irregolare estensione anche alla pianura. Precipitazioni dalla tarda mattinata deboli occasionali a partire dalle Prealpi centrorientali, progressivamente più diffuse nella giornata e in estensione al resto della regione, in intensificazione in serata sulla fascia pedemontana. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra i 15° e 17° gradi massime tra i 25 e i 27.

Giovedì 12 settembre 2024

Ovunque nuvoloso o molto nuvoloso la prima parte della giornata, dalla mattina progressive schiarite a partire dai settori occidentali, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso a est. Precipitazioni nella notte diffuse, da deboli a moderate e più insistenti a est; in esaurimento dalla mattinata sulla fascia di pianura e prealpina occidentale, persistenti seppur in indebolimento nel pomeriggio a est. Neve oltre 2000 metri. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in forte calo. In pianura minime intorno ai 15 gradi, massime intorno ai 22.

Venerdì 13 settembre 2024

Su pianura e Prealpi orientali nuvolosità irregolare e variabile, altrove sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulla cresta alpina. Rovesci isolati possibili fino al primo pomeriggio su pianura e Prealpi centrorientali. Altrove assenti, salvo deboli precipitazioni portate da nord sulla cresta alpina di confine, nevose oltre 1800 metri. Temperature minime in marcato calo, massime stazionarie o in lieve ulteriore calo.

Sabato 14 settembre 2024

Sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni. Vento moderato o forte da nord sui rilievi settentrionali e i settori occidentali, in attenuazione sulla pianura.

Domenica 14 settembre 2024