Cremona, pubblica foto intime dell’ex compagna e minaccia la sua famiglia: arrestato per stalking

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Cremona per aver perseguitato per mesi la sua ex compagna e aver inviato foto intime di lei a molti conoscenti e amici. È accusato dei reati di stalking e diffusione di materiale sessualmente esplicito.

L’uomo è un cittadino straniero che per alcuni anni ha intrattenuto una relazione con una giovane cremonese. Lei aveva interrotto la relazione qualche mese fa e da quel momento lui aveva iniziato a mandarle centinaia di messaggi, telefonarle e pedinarla. Qualche volta si è presentato sotto casa sua con atteggiamento minaccioso.

La ragazza lo aveva bloccato su ogni social media e su ogni numero di telefono, ma lui continuava a creare nuovi profili e attivare nuovi numeri telefonici ed era arrivato al punto di minacciare la famiglia di lei. Negli ultimi mesi, inoltre, lo straniero aveva iniziato anche a mandare a parenti e amici foto e video sessualmente espliciti della giovane.

Quello vissuto dalla vittima era un incubo quotidiano, che l’aveva spinta a non uscire più di casa e trasferirsi, ma all’ennesimo sopruso ha deciso di querelare l’ex compagno. Gli agenti della Squadra mobile hanno iniziato a indagare finché sono riusciti ad istruire un fascicolo e rintracciare l’uomo in un hotel di Bergamo. L’uomo è stato arrestato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.