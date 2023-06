Cremona, ruba pitbull al canile: ritrovato dalla polizia

Cremona – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda cominciata nella notte di sabato che ha visto come protagonista un giovane pitbull ospitato nel canile di Cremona. I volontari hanno accertato che un cane era stato sottratto e hanno sporto denuncia.

La Squadra Volante ha acquisito i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interna della struttura. Gli operatori delle Volanti hanno provveduto a controllare le registrazioni dove si poteva notare la presenza di un uomo all’interno del canile durante la notte che poi si allontanava proprio con il giovane pitbull. Il ladro di animali immortalato dalle immagini è stato riconosciuto: è uno straniero noto per i suoi numerosi precedenti di polizia.

Nel corso delle attività di controllo del territorio è stato rintracciato dagli agenti della Questura nel parcheggio del supermercato Esselunga, in compagnia del cane sottratto. Lo straniero è stato quindi portato in Questura dove è stato denunciato per furto aggravato. L’animale, invece, è stato restituito ai volontari del canile.