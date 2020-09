Castelverde (Cremona), 20 settembre 2020 - Tragedia nel territorio di Castelverde, piccolo comune del Cremonese. Un velivolo utilizzato per il lancio di paracadutisti è precipitato attorno alle 10 nella frazione Livrasco, per cause ancora da accertare con esattezza. Al momento sono due le vittime accertate: si tratta del pilota e un paracadutista che si sarebbe dovuto lanciare.

Secondo i primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri, l'ultraleggero a nove posti era decollato dall'Aero Club del Migliaro (nel Ferrarese) e avrebbe preso fuoco dopo il distacco di un'ala in volo. Le vittime, ritrovate nei campi, una nella carcassa bruciata del velivolo e l'altra ad un chilometro di distanza, devono ancora essere identificate. Sul posto i vigili del fuoco. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha avviato un'inchiesta di sicurezza sull'incidente che ha interessato l'aeromobile. L'Ansv ha contestualmente disposto l'invio di un proprio investigatore sul sito dell'incidente per l'acquisizione delle prime evidenze utili all'indagine.