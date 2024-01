Milano Dancing City torna alla Fabbrica del Vapore

Milano, 23 gennaio 2024 – Torna alla Fabbrica del Vapore Milano Dancing City. Sesta edizione del progetto “Danza per tutt*” che punta a far vivere a chiunque l'esperienza benefica della danza, senza escludere nessuno. In programma nello Spazio Fattoria alla Fabbrica del Vapore (via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano) dal 27 gennaio al 19 marzo di lezioni gratuite aperte esclusivamente a non danzatrici e non danzatori, vale a dire persone anche senza alcuna esperienza di ballo e movimento.

L’obiettivo è quello di permettere gratuitamente a tutti quelli che vorranno cimentarsi attraverso lezioni dedicate, di saggiare diverse pratiche, all’interno di un contesto non giudicante e aperto all’incontro e al dialogo, con il fine di educare alla danza e alla sua fruizione, ma anche di creare occasioni di relazione e incontro all’interno della comunità. Quattro i percorsi proposti: danza classica e yoga con Lia Courrier, danza contemporanea con Lara Guidetti, contact improvisation con Elisa Ghion Savino, DanceAbility (al Centro ArteMente) con Monica Morselli e racconti di danza con Nicolò Abbattista.

In primavera sarà la volta di FormaMI, momenti di approfondimento rivolti a studenti di Istituti superiori e Licei lombardi e di PortaMI a Ballare con esperienze rivolte alla terza età. Infine il 14 luglio 2024 DanzaMI, una giornata di performance nel centro storico cittadino che coinvolgerà la coreografa argentina Constanza Macras con un’opera originale realizzata con danzatori professionisti e cittadini, Salvo Lombardo, Compagnia Lost Movement e altre proposte.

Milano Dancing City, è promosso da ArteMente, Centro di Alta Formazione per la Danza di Milano, riconosciuto dal MiC - Ministero della Cultura, sostenuto da Regione Lombardia e dal Comune di Milano, partner della rete dance card.

Il calendario completo e le modalità per le iscrizioni si trovano su www.milanodancingcity.it