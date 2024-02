A Novegro torna la Fiera del Vinile, appuntamento il 3 e 4 febbraio: orari, biglietti, cosa ci sarà

Segrate (Milano) – Con 120 espositori italiani e stranieri, e 2.500 visitatori attesi, sabato 3 e domenica 4 febbraio al Parco Esposizioni di Segrate torna il Novegro Vinile Expo, mostra-mercato dedicata alla musica e ai dischi da collezione. Appuntamento al padiglione D dalle 10 alle 19 di sabato e dalle 10 alle 18 di domenica. Il biglietto giornaliero costa 8 euro, l’abbonamento per i 2 giorni 14 euro. Sconti e riduzioni per militari, disabili e giovani dai 18 ai 30 anni.

Tra vinili, cd, memorabilia e riviste di settore, l’evento del fine settimana promette di richiamare un pubblico di curiosi e appassionati, attirati “dall’ampia offerta musicale, che si conferma il punto di forza della manifestazione – commentano gli organizzatori -. Da quasi trent’anni quella di Novegro è la principale fiera del vinile usato, raro e d’occasione, a disposizione dei collezionisti e degli amanti del genere in Italia”.

E così, tra le bancarelle sarà possibile trovare 33 e 45 giri difficilmente reperibili sui circuiti commerciali tradizionali. “Tutto questo si traduce – entrano nel dettaglio i promotori - nell’opportunità di avere tra le mani dischi che si contraddistinguono per la loro rarità (in caso, ad esempio, di prime stampe o edizioni speciali), per la loro alta fedeltà audio (un vero e proprio must per chi ama la musica) e per gli artisti rappresentati (vista la presenza di album di musicisti di grande spessore, ma anche meno blasonati)”.

Nell’ambito della manifestazione, sabato alle 12 la band “I Rockets” sarà a disposizione degli interessati per la presentazione e il firmacopie del suo ultimo album “Time machine”. Sabato alla stessa ora sono in programma la presentazione e il firmacopie di “Remote Sessions”, l’ultimo lavoro in studio del duo “Italoconnection”.