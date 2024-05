Como, violenza nel dopo partita di calcio: Daspo per sette tifosi

Como, 7 maggio 2024 – Daspo a sette tifosi responsabili di condotte violente durante le partite disputate nell'utimo mese a Como. Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per periodi variabili tra 1 e 5 anni, è stato dato dalla Questura di Como al termine delle identificazioni della Digos, che ha anche proceduto a denunciare gli stessi soggetti per danneggiamenti o altri reati.

I fatti sono avvenuti durante Como–Sudtirol, Como–Brescia e Como–Cremonese, tutti con provvedimenti di un anno. Daspo per 5 anni con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per un 57enne residente a Merone per aver gravemente insultato i giocatori del Bari all’uscita della squadra dall’impianto sportivo, così come per un comasco di 46 anni, che assieme ad altri due tifosi dopo la partita tra Como - Bari aveva insultato e malmenato un ragazzo di 17 anni, che indossava la maglia dell’Inter.