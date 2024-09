Senna Comasco, hascisc da spacciare agli studenti il primo giorno di scuola: arrestato sedicenne

Senna Comasco (Como), 12 settembre 2024 – Dosi di hascisc destinate agli studenti. Il ragazzo, un minorenne, è stato scoperto questa notte da una pattuglia di baschi verdi del Gruppo Como, che ha sottoposto a controllo, a Senna Comasco, un’auto con a bordo due giovani, uno dei quali minorenne.

Durante l’identificazione dei ragazzi i militari hanno ritenuto che ci fossero le condizioni per approfondire il controllo, accertando così che il passeggero del veicolo, un ragazzo di soli 16 anni, stava nascondendo addosso alcune dosi di stupefacenti. La perquisizione personale ha così consentito di trovare 112 grammi di hascisc e 265 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare, svolta con il supporto delle unità cinofile del Gruppo Ponte Chiasso e il pastore belga malinois Aran, ha consentito di trovare e sottoporre a sequestro ulteriori 650 grammi di sostanza stupefacente, tra hascisc e marijuana, 1.020 euro in contanti, ritenuti guadagno della vendita di stupefacenti, bilancini di precisione, coltelli e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. U

na parte della droga era stata già suddivisa in dosi, di differente quantità che, secondo i primi accertamenti svolti dai militari della Guardia di Finanza di Como, erano pronte per essere venduta agli adolescenti delle scuole superiori durante il primo giorno di apertura. I militari hanno quindi proceduto all’arresto del minorenne in quanto reale detentore della droga.