Como, ruba prodotti gourmet al supermercato: nello zaino parmigiano e carne di Angus

Como, 5 gennaio 2024 – Merce infilata nel giubbetto e nello zaino, per poi oltrepassare le casse senza pagare. Ma l’uomo, un italiano di 48 anni di Cucciago, è stato notato dagli addetti al servizio di vigilanza dell’Esselunga di via Carloni a Como, che giovedì pomeriggio hanno chiamato la polizia.

Gli agenti della Squadra Volante, gli hanno trovato articoli soprattutto alimentari per un ammontare di 160 euro: parmigiano reggiano, bistecche di carne Angus argentina e roast beef, speck.

La quantità di precedenti penali dell’uomo, ha spinto il magistrato di turno della Procura di Como a disporre il suo arresto in flagranza. Questa mattina è finito a processo per direttissimo, e rimesso in libertà con obbligo di firma in attesa del rinvio dell’udienza.