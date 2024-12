Ponte del Passo e variante Tremezzina, il punto in Prefettura: cosa è emerso

Como, 12 dicembre 2024 – Si è svolto oggi pomeriggio in Prefettura a Como l’incontro di aggiornamento tra la Struttura Territoriale Anas Lombardia e i rappresentanti del territorio, sullo stato dei lavori della Variante della Tremezzina e sulla situazione del Ponte del Passo. In merito alla variante, Anas ha comunicato che il Collegio Consultivo Tecnico ha completato, lo scorso 3 dicembre, l’analisi istruttoria. La determina finale, attesa entro la fine dell’anno, consentirà quindi di avviare la perizia di variante necessaria per modificare il contratto e garantire la piena ripresa dei lavori agli svincoli di Colonno e Griante.

L’incontro ha inoltre affrontato anche i danni subiti dal Ponte del Passo il 27 novembre durante uno dei trasporti di materiale proprio provenienti dal cantiere per la Variante della Tremezzina. Anas ha riferito di aver affidato i lavori di riparazione con una procedura di urgenza, per un importo di 100mila euro. Nonostante il danno sia stato significativo, l'intervento richiesto è relativamente contenuto e l’obiettivo, salvo imprevisti, è riaprire il ponte entro la fine dell’anno. All’incontro, organizzato dal Prefetto Corrado Conforto Galli e dal Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, hanno partecipato i sindaci di Menaggio, Michele Spaggiari, di Tremezzina, Mauro Guerra, di Colonno, Davide Gandola, di Sala Comacina, Roberto Greppi, di Grandola ed Uniti, Angelo Adamo, e di Griante, Pietro Ortelli. Presenti inoltre il Questore, Marco Calì, il comandante della polizia stradale di Como, Antonio Prina, la dirigente del compartimento regionale polstrada, Carlotta Gallo, e il comandante provinciale dei carabinieri, Giuseppe Colizzi.