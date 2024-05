Como, frana terrapieno sotto il cantiere: escavatore in bilico e strada chiusa

Como, 6 maggio 2024 – Una frana si è abbattuta questo pomeriggio poco dopo le 15 in via Torno, dove la massa di terra che si è sganciata da un cantiere sopra la strada, ha ceduto riversandosi sulla carreggiata sottostante. Un escavatore è rimasto quasi in bilico, fermo a ridosso del costone franato.

La strada è stata chiusa al transito sia dei veicoli che dei pedoni, mentre sono in corso i sopralluoghi di polizia locale e vigili del fuoco. Al momento non è possibile stabilire quanto tempo ci vorrà per gli accertamenti sulla tenuta del terrapieno interessato dal cantiere, e per il rispristino della viabilità.