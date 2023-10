Faloppio, incendio in una lavanderia industriale: 30 squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Faloppio, 25 ottobre 2023 - Otto squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e distaccamenti di Cantù, Appiano Gentile e Lomazzo per un totale di 30 unità, sono intervenute questa notte alle 3 a Faloppio in via Delle Industrie, per domare l’incendio scoppiato all’interno di una lavanderia industriale. Le fiamme, in particolare, sono partite da un capannone.

Il massiccio intervento delle squadre ha consentito di limitare i danni a circa 400 metri quadrati, senza che venissero coinvolte persone, ed evitando che il rogo si estendesse ulteriormente aggravando le conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Le cause al momento non sono ancora state chiarire, sono in corso indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.