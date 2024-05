Via libera dalla Valcamonica. La neve però sigilla la Tre Valli La Provincia riapre la strada al Passo di Crocedomini dopo la chiusura per neve. Altri tratti restano bloccati per rischio valanghe. Martedì riapertura di alcuni tratti. La strada Sp 345 è una delle più alte d'Europa, meta per motociclisti e escursionisti.