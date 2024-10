Sostegno alla casa di Nazareth

Sabato 26 ottobre nuovo evento per sostenere la mensa di solidarietà di Casa Nazareth. Il Gruppo Vocale Contrattempo si esibirà al Teatro Cristallo di Breccia, in via Malvito 3, con un repertorio di brani musicali in stile "a cappella", realizzati cioè con le sole voci, senza l’accompagnamento di strumenti musicali. La campagna di sensibilizzazione "Dona un pasto caldo con soli 4 euro", sostenere la mensa di solidarietà di via Don Luigi Guanella, continua e si arricchisce di nuove occasioni di festa e di condivisione. L’ingresso è libero con offerta, ed è gradita la prenotazione alla segreteria della Caritas diocesana.