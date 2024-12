Non ce l’ha fatta il novantenne investito sulle strisce

Non ce l’ha fatta Mario Gerosa, l’uomo di 90 anni travolto giovedì pomeriggio in via Tonale, a Cascina Amata, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’anziano, che era conosciuto nella frazione con il nome di Luigi, come sua abitudine era uscito per una breve passeggiata e si era fermato al bar all’angolo per un caffè.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 quando un’auto l’ha travolto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, in via Tonale, a breve distanza dalla sua abitazione. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate, il novantenne è stato sbalzato a cinque metri di distanza e ha riportato numerosi traumi alla testa, al torace e a una gamba. Immediatamente soccorso è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Toccherà alla Polizia locale di Cantù ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e stabilire per quale motivo l’uomo alla guida dell’auto non si è fermato nonostante l’anziano fosse ormai giunto a metà carreggiata e si trovasse, questo è l’elemento più importante, sulle strisce pedonali. Nella serata di giovedì gli agenti della municipale hanno chiuso a lungo la strada che attraversa la frazione di Cascina Amata per compiere tutti i rilievi del caso in attesa di determinare le conseguenze, anche dal punto di vista penale in base al nuovo Codice della Strada, per l’automobilista.