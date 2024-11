Il debutto di Como da satellite di Bookcity

Da lunedì prossimo a domenica 17 novembre, per la prima volta Como diventa un satellite di Bookcity, celebre manifestazione milanese dedicata ai libri e alla lettura, dedicata al tema “Guerra e Pace“. Eventi organizzati dal Teatro Sociale e dall’Associazione Parolario, che si inseriscono nella stagione 2024-25 intitolata “Humanity“. Si parte quindi lunedì alle 18 alla libreria Feltrinelli con la presentazione in anteprima del libro “Primordiale bellezza“ di Lucia Valcepina, che racconta la vita rivoluzionaria dell’artista comasca astrattista Carla Badiali. Martedì 12 alle 18.30 alla Libreria del Ragionier Bianchi, Mario Schiani presenta “Volevo diventare grande subito“, storia di un immigrato dalla Guinea arrivato in Italia con un viaggio durato dieci anni. Mercoledì alle 18 alla Feltrinelli “Macellerie. Guerre atroci e paci ambigue“: l’autore Siegmund Ginberg racconta gli antichi conflitti, le distruzioni bibliche, la pace e le atrocità dell’antico Medio Oriente assiro. Giovedì alle 18 nel Foyer del Sociale incontro per dare voce alla Pace attraverso i silent books “La valigia“ e “Non cancellarmi“. Alle 20.30 sempre al Sociale il giornalista Nello Scavo presenta “Il salvatore di bambini. Una storia ucraina“, la vera vicenda dello Schindler ucraino. Venerdì 15 alle 18 in Feltrinelli presentazione di “Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia“, di Marzio Mian.

Domenica 17 alle 17, sempre alla Feltrinelli, il reading “Lettere contro la guerra“ dal libro di Tiziano Terzani, seguito alle 18 dalla presentazione di “Ottantesimo parallelo. Un’avventura tra scienza e ghiacci“, di Paola Catapano, racconto della spedizione “Citizen Science! Polarquest2018“.

Paola Pioppi