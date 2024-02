I trattori sfilano nel centro di Bergamo: "Noi pacifici, ma non ci fermiamo"

Da Cologno al Serio, dove in questi giorni il parcheggio antistante la piscina continua a essere luogo di ritrovo e sosta giorno e notte, a Bergamo. La protesta di allevatori e agricoltori ieri pomeriggio è arrivata nel capoluogo orobico. Alla Celadina, intorno alle 14, si sono radunati, sul piazzale di fronte all’ortomercato, una ventina di trattori, che hanno poi sfilato per alcune vie della città: un percorso ad anello, dal piazzale della Celadina lungo via Borgo Palazzo, piazza Sant’Anna, via Angelo Maj, viale Papa Giovanni XXIII, via Bono, prima di tornare in via Borgo Palazzo e alla Celadina.

Tutti i partecipanti al corteo appartenevano al movimento Riscatto Agricolo, che guida una parte della protesta dei trattori contro le direttive europee, troppo restrittive, e contro la forbice tra quanto viene pagato ai produttori e il prezzo del prodotto venduto al dettaglio.

In testa ai manifestanti la “pasionaria“, così è stata soprannominata Alessandra Oldoni, 47 anni, agricoltrice di Mozzanica, dove lavora nell’azienda di famiglia, un allevamento con 450 mucche da latte, referente per Bergamo di Riscatto Agricolo.

"Non faremo – spiega – come gli agricoltori francesi o tedeschi, siamo tranquilli, vogliamo protestare senza atti violenti. La nostra battaglia è anche nell’interesse del consumatore e del territorio in cui viviamo. Non vogliamo contributi, ma chiediamo di lasciarci lavorare onestamente e pagarci il giusto prezzo. Non in concorrenza con prodotti che arrivano da paesi dove vige lo sfruttamento o l’uso di sostanze da noi e in tutta Europa vietate. Protestiamo su temi che toccano la riprogrammazione del Green deal, le agevolazioni per il carburante agricolo, le regole stringenti contro i cibi sintetici ma soprattutto la giusta valorizzazione del prodotto agricolo e della figura dell’agricoltore. Vedete sventolare bandiere dell’Italia perché la nostra protesta è apolitica e apartitica. Siamo nel 2024 e non abbiamo risolto ancora nessuno dei nostri problemi". Oldoni il fine settimana sarà presente alla manifestazione in programma a Roma. "Ma non con il trattore – scherza –: ci metterei troppo tempo".

Michele Andreucci