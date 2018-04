Sassari, 8 aprile 2018 - Brescia espugna Sassari negli ultimi istanti di partita e fa suo l'anticipo di mezzogiorno della decima giornata di ritorno del massimo campionato di Serie A. Finisce 80 a 76 per i ragazzi di Andrea Diana che, in attesa delle altre partite della giornata sale a 36 punti agganciando Venezia che nel tardo pomeriggio giocherà a Reggio Emilia Gara davvero equilibrata fino agli ultimi 100 secondi quando la Germani ha trovato l'allungo decisivo portando a casa il risultato. Nei primi due quarti si gioca davvero punto a punto senza che nessuna della due squadre riesca a indovinare il break. Chiusa la prima metà di partita in vantaggio per 44 a 43 la Germani in avvio di terza frazione non riesce a scrollarsi di dosso gli avversari e all'ultima pausa si arriva con la Leonessa che conduce di uno (64 a 63 il punteggio).

La svolta arriva come detto nell'ultimo quarto. Dopo un avvio ancora dominato dall'equilibrio, nonostante crescano anche gli errori al tiro, la Germani nel finale trova l'accelerazione vincen te quando il punteggio la vede avanti per 73 a 71. Prima una tripla di Landry e poi un tap-in di Hunt portano Brescia avanti per 78 a 71. Sassari prova a reagire, Stipcevic trova la tripla che potrebbe riaprire la gara, ma ci pensano due liberi di Luca Vitali, in mezzo il canestro di Planinic, a mettere fine alla contesa

BANCO DI SARDEGNA SASSARI- GERMANI BRESCIA 76-80 (26-26, 43-44;63-64)

Sassari: Polonara 4, Hatcher 8, Stipcevic 7, Spissu 5, Jones 8, Bostic 11, Bamforth 13, Devecchi, Tavernari 8, Pierre, Planinic 12, Picarelli. Allenatore: Markovski

Brescia: Landry 13, Hunt 13, M.Vitali, L.Vitali 11, Moss 10, Sacchetti 1, Moore 6, Traini, Ortner 4, Mastellari 3, Fall. Allenatore: Diana

Note. Tiri da 2: Sassari 18/37, Brescia 24/40. Tiri da 3: Sassari 8/32, Brescia 4/14. Tiri liberi: Sassari 16/21, Brescia 20/29. Assist: Sassari 15, Brescia 15. Rimbalzi: Sassari 37, Brescia 34