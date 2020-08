Corte Franca (Brescia), 1 agosto 2020 - Un uomo di 60 anni, D.C., è stato investito da un treno nei pressi di un passaggio a livello a Corte Franca, in via Risorgimento. La tragedia è avvenuta intorno alle 6, 30. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. I soccorritori hanno tentato di rianimare l'uomo ma non c'è stato niente da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Non si esclude nessuna pista.

