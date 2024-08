Aggressione sul treno: spruzza spray al peperoncino in faccia a un 30enne e fugge

Brescia, 27 agosto 2024 – Una normale serata di viaggio si è trasformata in un incubo per un trentenne originario della Franciacorta, che è stato vittima di un'aggressione con spray al peperoncino su un treno in transito tra Milano e Brescia.

L'episodio è avvenuto ieri sera, lunedì 26 agosto, intorno alle 20.30. Secondo quanto riportato dai testimoni e dalla stessa vittima, tutto è iniziato con un giovane che ha cominciato a spruzzare lo spray nell'aria all'interno del vagone, apparentemente per attirare l'attenzione di un gruppo di ragazze.

La reazione

Questo comportamento sconsiderato ha suscitato l’ira del 30enne, che ha deciso di intervenire, chiedendo al giovane di smetterla. La reazione dell'aggressore è stata però violenta: ha spruzzato lo spray direttamente negli occhi dell'uomo, approfittando poi dell'imminente fermata alla stazione di Chiari per fuggire a gambe levate, scendendo dal treno prima che le porte si chiudessero.

I soccorsi

La vittima, in preda al dolore e con una forte irritazione agli occhi, è riuscita a scendere alla stazione successiva, a Rovato, dove il capotreno aveva già allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Rovato, coordinati dalla comandante Silvia Contrini, che hanno prestato i primi soccorsi al 30enne.

In seguito, il giovane è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso di Chiari per le cure necessarie. Le indagini sono ora in corso per identificare l'aggressore, che al momento è riuscito a far perdere le sue tracce. La polizia sta raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando eventuali filmati di sorveglianza per risalire all'identità del responsabile.