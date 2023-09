Ricominciano le ricerche di Fausto Tosarini a Colico (Lecco): pescatore inghiottito dal Lario

COLICO (Lecco)

Sono riprese le ricerche di Fausto Tosarini, il pescatore di 80 anni di Colico disperso nel lago di Como da un mese e mezzo. Ieri mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno calato in acqua il loro rover sommergibile manovrato da un’apposita imbarcazione per la ricerca strumentale. Salpati pure i colleghi delle squadre nautiche di Lecco e Bellano per fornire assistenza e supporto. Il sottomarino filoguidato può scandagliare i fondali fino ad una profondità di 600 metri. Tosarini la mattina del 21 luglio salpò da Colico con il suo piccolo motoscafo come riscontrato dai filmati delle telecamere del servizio di videosorveglianza. Pioveva forte e c’era vento forte di burrasca. Lo stesso pomeriggio la sua imbarcazione venne recuperata alla deriva, di lui nessuna traccia. I vigili del fuoco lo hanno cercato a lungo, con ogni uomo e mezzo disponibili, però senza esito. Ora le ricerche sono ricominciate.D.D.S.