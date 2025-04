Porte aperte al gioco. Sta per tornare Seridò

Porte aperte al gioco: torna Seridò, la più grande ludoteca a misura di bambino. Per sette giorni il Centro Fiera del Garda si trasforma in uno spazio che consente ai più piccoli di essere protagonisti attivi del gioco. Nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio Seridò 2025 offre 133 proposte di gioco attivo in otto padiglioni. Nato dalla collaborazione tra Fism Brescia, Cooperativa La Nuvola nel Sacco e Centro Fiera di Montichiari, Seridò quest’anno arriva alla 27esima edizione. La formula storica si arricchisce di novità. Una riguarda la creatività. Per la prima volta i laboratori avranno un padiglione dedicato: 17 spazi dove ritagliare, colorare, sperimentare e dare sfogo alla fantasia.

Un’altra novità è la Strada dei giochi: non solo gonfiabili giganti ma una vera e propria via dove ritrovare i giochi da strada classici e moderni, 16 postazioni dalla campana alle sgaè (le bocce piatte) senza dimenticare calcio, basket, scacchiere giganti, kart, labirinto, tappeti elastici e molto altro. Non mancheranno nuovissimi giochi con le rotelle e le pareti di arrampicata. L’area sabbia, nel padiglione 6, coprirà uno spazio grandissimo: per riempirlo serviranno 1.260 quintali di sabbia. Tra i partner al debutto anche l’Università di Brescia con il progetto STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Ci saranno anche giochi dal mondo e spettacoli nonché la Polizia stradale con il percorso di educazione, la Polizia provinciale con quad elettrici per salvare gli animali e i carabinieri con la scena del crimine (solo nei giorni 25-26-27 aprile). In azione 300 giovani animatori, per lo più dalle scuole superiori locali.

Federica Pacella