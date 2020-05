Passo del Tonale, 11 maggio 2020 - L' "orso Yoghi", anziché rubare merendine ai turisti come accade nel famoso cartone animato di Hannah e Barbera, al Passo del Tonale fa razzia nei cassonetti. Da diversi giorni, ormai, si susseguono gli avvistamenti di un plantigrado che si muove tra il versante bresciano e quello trentino. A lui, evidentemente, le restrizioni relative al Coronavirus e l' impossibilita di spostarsi di regione in regione, non importano. A farlo muovere, con ogni probabilità, è la fame. Le immagini sono state girate in territorio Trentino, vicino al confine con Brescia attorno alle 22 di questa domenica, nella zona detta La Cantoniera. É stato ripreso da Renato Del Pero, un residente. L' esemplare é giovane, veloce e apparentemente in buona salute.

