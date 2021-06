Nave (Brescia) - Ennesima vittima del lavoro in Lombardia: un uomo è morto a Nave, in provincia di Brescia. Dalle prime ricostruzioni pare che si tratti di un operaio caduto nella tromba di un ascensore mentre stava effettuando lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e Ats Brescia per i rilievi del caso.

Nelle ultime settimane la Lombardia sta aggiornando quasi giornalmente il triste bollettino delle vittime del lavoro. Solo tre giorni fa a Leffe, nella bergamasca, un operaio di 59 anni, morto per "trauma da schiacciamento alla testa e al torace". La vittima era un autotrasportatore veneto che è stato travolto da una balla di polietilene di circa 5 quintali durante le operazioni di scarico merce. L'uomo è rimasto schiacciato dopo aver sbrogliato la cinghia che teneva bloccato il carico. A fine maggio nel Pavese due uomini hanno perso la vita investiti da una nube tossica

I dati

Nel 2020 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati ben 1.270. Praticamente è come se un piccolo borgo italiano fosse stato cancellato a causa di infortuni sul posto di lavoro. Il numero già di per sé fa rabbrividire, ma è ancora più d'impatto se si pensa che secondo i dati forniti dall'Inail - Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro - i morti per lo stesso motivo nel 2019 erano stati 1.089. Un terzo dei decessi e quasi un quarto delle denunce di infortuni sul lavoro sono dovuti al coronavirus e questo non può essere ignorato. Ma nel 2020 molte aziende sono rimaste chiuse per oltre un mese. Eppure i morti non sono diminuiti. Nel 2020 i decessi per omicidio volontario sono stati 271, di cui 112 donne, secondo l'Istat. Ovvero sei volte in meno rispetto ai morti sul lavoro. Si muore ancora di lavoro in Italia, inutile nasconderlo. Si continua a perdere la vita facendo quello che nella vita dà il sostentamento. Nel 2019, secondo l'Istat, i morti a causa di incidente stradale, entro un mese dal sinistro, sono stati circa 3.200. I dati che riguardano i decessi per incidente domestico, stando al 2017 e secondo Ispesl, sono stati 8.000. L'idea è che comunque negli anni successivi la tendenza non sia stata particolarmente diversa. Nel caso degli incidenti domestici, però, bisogna tenere conto del fatto che a volte il passo da omicidio a incidente domestico può essere breve. Diversi sono infatti i casi di staging, ovvero modifica della scena del crimine, che difficilmente possono essere smascherati