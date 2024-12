Metropolitana di Brescia. Salvi i fondi nazionali

Salvi i fondi per la metropolitana di Brescia. L’emendamento presentato da Azione, a cui era stato accorpato quello dell’onorevole Gian Antonio Girelli (Pd), ha permesso di scongiurare il taglio di 1 milione all’anno per 3 anni sui 10 milioni che il Governo si è impegnato a trasferire a Brescia per coprire i costi della metropolitana. Questa soluzione era stata individuata a seguito di un emendamento del 2021 (allora presentato dall’onorevole Simona Bordonali, della Lega), a fronte dell’esclusione della metropolitana bresciana dai rimborsi chilometrici che derivano dal Fondo nazionale dei trasporti e, a cascata, dal fondo regionale. In vista della manovra, era stato comunicato un taglio di un milione all’anno sui 10 previsti, sforbiciata che avrebbe messo in difficoltà il Comune. "È un’ottima notizia che i fondi, tagliati dal governo, saranno ripristinati grazie a un emendamento a firma degli onorevoli Fabrizio Benzoni ed Elena Bonetti di Azione. Per noi – ha detto la sindaca Laura Castelletti – che stiamo investendo da anni sul trasporto pubblico, l’arrivo di un milione nel 2025 e di mezzo milione nel 2026 e 2027 è fondamentale; per questo ringrazio i due parlamentari". F.P.