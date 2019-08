Brescia, 22 agosto 2019 - E' ricoverata in prognosi riservata la 24enne rimasta vittima di un grave incidente, questa mattina poco dopo le 9, sulla salita che da piazzale Arnaldo porta al Castello a Brescia.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto che saliva verso il Castello, condotta da un 38enne bresciano, ha svoltato a sinistra per parcheggiare in uno stallo di sosta a lato della carreggiata. La vettura che seguiva si è fermata in attesa che venisse completata la manovra. In quel momento arrivava però una moto, una Ducati Hypermotard, con in sella un 31enne originario di Avellino ma residente a Manerbio e la 23enne, anche lei originaria di Avellino. Il conducente dello scooter non si è accorto della manovra in atto e il mezzo a due ruote si è scontrato contro la parte posteriore della Punto. Violento l'impatto, con la giovane sbalzata di sella che ha verosimilmente sfondato con il corpo il lunotto posteriore della vettura prima di finire sull'asfalto. Per lei i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza alla Poliambulanza cittadina, dove ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione.