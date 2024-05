Giornata inaugurale. Promesse e big in campo a Brescia

Prende il via oggi sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 con il primo turno delle qualificazioni l’edizione numero 15 degli Internazionali femminili di Brescia (75mila euro di montepremi), che metterà in palio otto posti per il tabellone principale. Fra le giocatrici impegnate nella giornata inaugurale ci saranno Anastasia Piangerelli, Gloria Ceschi e la giovane Ekaterina Kislitsyna. Da domani entreranno invece in scena le favorite per succedere nell’albo d’oro all’ucraina Katarina Zavatska, vincitrice nel 2023. A guidare la lista c’è la 22enne giapponese Moyuka Uchijima, vincitrice di 4 titoli Itf nella stagione in corso. Ma gli occhi saranno puntati soprattutto sulla giovanissima ceca Sara Bejlek, 18 anni e già a un passo dalle prime 100 del mondo, dopo i recenti ottavi di finale nel Wta 1000 di Madrid. Fra le iscritte anche la ceca Linda Fruhvirtova, ex top-50 e già capace di vincere un titolo nel circuito Wta. Fra le giovani da tenere d’occhio anche la filippina Alexandra Eala (ex n.2 al mondo juniores) e la tedesca di origini nigeriane Noma Noha Akugue. Fra le più esperte spetta alla slovena Polona Hercog il ruolo di outsider: la slovena conquistò a Brescia nel 2017 uno degli oltre 20 titoli della sua carriera e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, già fra le prime 50 al mondo. Al via, grazie a un invito, pure la cinese Saisai Zheng, già ex numero 34 del mondo.

S.D.S.