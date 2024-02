Gardone Val Trompia (Brescia), 27 febbraio 2024 – Giallo nel Bresciano: il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel canale di Rovedolo, a Gardone Valtrompia.

Dalle prime informazioni, sul cadavere non ci sarebbero ferite o segni di aggressione. Sono in corso indagini per identificarlo.

Sul posto sono al lavoro i Carabinieri di Gardone Valtrompia e il medico legale.