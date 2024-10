Ex discarica la falda è salita. Massima allerta

Al via al piano di caratterizzazioni per capire come bonificare la ex discarica Piccinelli a Buffalora, ma intanto la falda è salita oltre il piano di appoggio dei rifiuti contaminati da Cesio 137. "Con l’innalzamento della falda che si sta verificando negli ultimi mesi, a Brescia e non solo – ha spiegato Susi Canti, responsabile del Settore Udp Risanamento ambientale e bonifiche del Comune di Brescia – in accordo con Prefettura, Arpa, Ats, è stato attivato un monitoraggio ambientale con cui il Comune fa le analisi per i metalli, Arpa quelle di tipo radiometrico sulle acque. Per il momento non ci sono criticità. Nonostante il livello della falda abbia superato il piano di appoggio dei rifiuti".

Questi, va ricordato, sono stati semplicemente interrati e, poiché il Cesio è solubile, il monitoraggio è fondamentale: la sua assenza nelle acque di falda, per ora, è una buona notizia, ma d’altra parte pone l’interrogativo se non sia stato già dilavato in passato, in occasione di precedenti innalzamenti della falda. Il piano di caratterizzazioni da 467mila euro (parte del milione di euro del Fondo di rotazione) permetterà anche di fotografare in modo puntuale a che punto è la contaminazione dei 1880 metri cubi di rifiuti interrati nella Cagimetal (ex Piccinelli), a ridosso del Parco delle Cave. Ai vincitori della gara sarà chiesto anche proporre delle soluzioni di bonifica. I lavori dovrebbero partire a gennaio, conclusa la gara; si prevede una durata di 167 giorni. "Questo piano di caratterizzazione è un passaggio importante – commenta l’assessora all’Ambiente, Camilla Bianchi (nella foto) – perché permetterà di avere contezza della situazione". F.P.