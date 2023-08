Gardaland non conosce crisi: occupato il 98% degli hotel, dall’estero un terzo dei visitatori

Anche quest’anno, Gardaland, il parco divertimenti sul lago di Garda, si conferma una delle mete più attrattive dell’estate. Nella stagione 2023 ha registrato un’affluenza internazionale che vede la presenza degli ospiti stranieri in crescita, pari al 30% dei visitatori. Grazie agli afflussi dall’estero, l’occupazione negli hotel ad agosto è salita al 98%. Nel Parco, invece, non solo famiglie con figli tra i 6 e i 12 anni ma anche gruppi giovani e giovanissimi.

“La Germania mantiene il primato come nazione “Gardaland lover” per l’affluenza al Parco – afferma l’amministratore delegato Sabrina de Carvalho – al secondo posto ci sono Austriaci e poi Svizzeri, seguono alcuni Paesi dell’Europa dell’Est come, per esempio, Slovenia e Croazia”.

Gli appuntamenti

Per tutta l’estate, con Gardaland Night is Magic il Parco prolunga l’apertura fino alle ore 23:00 così da permettere ai visitatori di godersi l’atmosfera notturna. Quest’anno, Fuga da Atlantide, in occasione del ventesimo anniversario, propone “Neptune Night Show”, uno spettacolo luminoso che coinvolge i visitatori grazie a performance strabilianti con percussioni ad acqua, led ed effetti di fuoco.

Sabato 9 settembre avrà luogo la più grande festa di fine estate mai vista, Stars Night, un’occasione unica ricca di ospiti eccezionali per immergersi in un futuristico mondo di luci, musica ed effetti speciali e salutare la più bella stagione dell’anno al ritmo sfrenato di un sound elettrizzante.

Delle oltre 40 attrazioni suddivise per macro-aeree Fantasy, Adventure e Adrenaliniche queste ultime si riconfermano fra le preferite. Oblivion che, con i suoi 42,5 metri di altezza e una velocità di 100 km/h, è tra le più visitate. Non è da meno Raptor, che, con la sua vertiginosa caduta da 33 metri di altezza e una velocità di punta al limite dei 90 km/h, quest’anno ha raggiunto la cifra record di 18 milioni di riders a bordo.

Le novità del 2023

Le 5 novità di stagione, infatti, sono pensate per un divertimento a tutto tondo e per ogni fascia di età, si parte dall’avventurosa Jumanji -The Labyrinth, un’esperienza di astuzia e divertimento all’interno della quale gli Ospiti sono i veri protagonisti, al nuovo e coinvolgente live show Nautilus, fatto di emozioni tutte da catturare al momento ed una tecnologia impattante, la Milano Moderna per gli appassionati LEGO, una ricostruzione in scala di 11 grattacieli meneghini, l’evergreen Mowgli’s 4D Jungle Adventure, con immagini 3D in alta definizione, fino al nuovo Meet&Greet CoComelon – balla con JJ! per i piccolissimi di casa.

Gardaland Resort con il suo Parco divertimenti, il Parco acquatico Legoland Water Park. realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini Lego su un’area di 15 mila metri quadrati, Gardaland Sea Life Aquarium l’acquario che ospita oltre 5.000 creature marine tra le più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta, si riconferma, quindi, una destinazione turistica capace di offrire la giusta dose di divertimento ma anche di relax con ogni tipo di comfort per un’esperienza davvero unica e cucita su misura per ogni Ospite.

“È impossibile fare una previsione sulle presenze di agosto nel Parco – anche se incentiviamo la prenotazione – ma la tendenza è positiva, già la scorsa estate avevamo raggiunto i livelli pre-pandemia registrando oltre tre milioni di presenze nella stagione 2022”, conlcude de Carvalho.