Atalanta, idea Gianluca Scamacca del West Ham per il dopo Zapata

Bergamo – Un anno fa, in queste settimane, l’Atalanta monitorava l’emergente centravanti azzurri Gianluca Scamacca per ringiovanire il suo attacco e inserire muscoli e centimetri.

L’attaccante romano esploso nel Sassuolo era considerato una delle prime opzioni offensive insieme al coetaneo Andrea Pinamonti: alla fine però la Dea preferì sondare il mercato internazionale scoprendo il talento esplosivo del 19enne danese Rasmus Hojlund. Un anno dopo la dirigenza nerazzurra starebbe nuovamente seguendo l’azzurro, protagonista di una stagione positiva ma senza esagerare con i londinesi del West Ham, dove ha faticato a trovare spazio con continuità pur mettendo insieme buoni numeri: tre gol in sette gare europee di Conference League con gli Hammers, altri tre gol in Premier League, con un totale di 26 presenze complessive con i Martelli di Londra.

Scamacca piace per il suo fisico da corazziere da 195 centimetri, è un giocatore già molto esperto a livello internazionale a soli 24 anni essendo cresciuto nelle giovanili, dopo quelle della Roma, degli olandesi del PSV Eindhoven e in serie A ha già dimostrato di avere il gol facile nelle due stagioni in rampa di lancio al Genoa prima e al Sassuolo dopo con 24 gol in 67 presenze. Scamacca interesserebbe per il dopo Duvan Zapata, se il colombiano in estate dovesse emigrare proprio in Premier League dove lo cerca l’Everton, ma rappresenterebbe anche un’alternativa se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Hojlund, nel mirino di Chelsea e United. Il West Ham per cederlo chiede 25 milioni, una cifra non proibitiva per un attaccante di questi calibro e ancora giovane.