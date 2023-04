Atalanta, il Manchester United è pronto a dare l’assalto a Rasmus Hojlund

Bergamo, 21 aprile 2023 - La stampa inglese non ha dubbi: Rasmus Winter Hojlund la prossima stagione giocherà in Premier League. E il Mirror, tabloid autorevole, pronostica che vestirà la maglia dei Diavoli Rossi del Manchester United, reduce dal disastro europeo culminato con l’eliminazione contro il Siviglia in Europa League, dove lo vorrebbe fortemente il tecnico olandese Ten Hag.

I Red Devils hanno un buon rapporto con l’Atalanta da cui, tre anni fa hanno acquistato il talento ivoriano Amad Diallo per 30 milioni. Ma Hojlund, sotto contratto fino al 2027 con i bergamaschi, 7 gol da gennaio in maglia nerazzurra e altri 5 con la maglia danese, fa gola un po’ a tutte le big, a cominciare dal Chelsea, altra squadra che prepara un drastico restyling e vanta buoni rapporti con la Dea che dai Blues ha preso Pasalic nel 2018 e Zappacosta nel 2021.

Il Real Madrid, con il rinnovo di Benzema, sembra avere meno esigenze nel ruolo del centravanti, mentre il Bayern Monaco, altra squadra da rifondare dopo il disastro in Champions, cerca una punta giovane e di impatto dopo anni di grandi bomber come Lewandoski, punto di riferimento offensivo dei bavaresi dal 2014 al 2022. Infatti i tedeschi hanno inviato più volte i loro osservatori a visionare Hojlund, anche nelle partite delle qualificazioni europee disputate con la Danimarca.

Va detto che tutti questi club hanno nel mirino anche Viktor Osimhen, ritenuto una prima scelta assoluta avendo più esperienza del danese, per cui il futuro dei due centravanti sembra quasi legato. E lo stesso Napoli, se dovesse monetizzare oltre 100 milioni dalla cessione del nigeriano in un top club inglese, sarebbe pronto a investirne 60-70 proprio sull’ariete di Copenaghen.