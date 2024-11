Visite alle Mura. Protagoniste di storia e arte

Le Mura di Bergamo, patrimonio Unesco dal 2017, tornano protagoniste come luogo di scoperta, visita, spettacolo, animazione, emozione: un panorama di ieri e di oggi fatto di bellezza e di storia. Un appuntamento al mese tra itinerari, laboratori per famiglie e visite teatralizzate, eventi tra storia, arte e natura nel Museo Mura di Bergamo e lungo il perimetro delle Mura per ammirare da protagonista la splendida “Fortezza alla moderna”. L’attività costa 5€. Il prossimo appuntamento sarà domenica 8 dicembre alle 16. Le prenotazioni obbligatorie aprono 15 giorni prima su www.ticketlandia.com.