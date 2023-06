Villongo, incidente tra un’auto e una moto: grave un 32enne

Villongo (Bergamo), 29 giugno 2023 – Grave incidente, questa mattina poco prima delle 8, in via Verdi a Villongo.

In uno scontro tra un’autovettura e una moto ad avere la peggio è stato un 32enne, alla guida di una Vespa. Il giovane è stato trasportato in codice rosso dall’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Secondo le prima ricostruzioni pare che l’auto, procedesse da Villongo su via Verdi in direzione Viadanica. Poco prima del cimitero di Sant’Alessandro, girando per imboccare via Cavour, la vettura avrebbe impattato la Vespa. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso.