Travolta da un camion. In prognosi riservata ragazza di diciassette anni

Travolta da un camion mentre attraversava via Duca d’Aosta: una diciassettenne è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale papa Giovanni XXIII. L’incidente ieri mattina. Secondo una prima ricostruzione la giovane stava camminando sulla pista ciclopedonale quando ha deciso di attraversare via Duca d’Aosta quando, all’altezza dell’incrocio con via Montecatini, vicino al cantiere dove stanno effettuando i lavori per il teleriscaldamento. Un camion in manovra, condotto da un cinquantunenne, non l’avrebbe vista e l’avrebbe investita con le ruote anteriori. Dinamica che è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Martinengo in codice rosso e un’automedica. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso da Bergamo anche perché le prime indicazioni sulle condizioni della ragazza erano poco rassicuranti. Una volta sul posto il personale sanitario ha prestato le prime cure alla giovane ferita che è stata stabilizzata e successivamente è stato disposto il trasferimento all’ospedale cittadino in ambulanza.

Gravi le ferite riportate nell’incidente: per la diciassettenne traumi multipli dovuti allo schiacciamento al bacino e alle gambe. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del mezzo pesante. Il mezzo – posto sotto sequestro – non avrebbe visto la ragazza che stava attraversando la strada sulla strisce pedonali. Sul posto i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia per i rilievi del caso e i colleghi della Polizia locale per la viabilità.

Francesco Donadoni