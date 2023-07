Scontro fatale tra bus e centauro a Castelletto Lodigiano (Lodi): morto il centauro

CASTELLETTO LODIGIANO (Lodi)

Lo scontro col bus è stato così violento da farlo sbalzare dalla sella della moto. Massimo Pittiglio di Inverno e Monteleone (Pavia) è morto dopo qualche ora di speranza che le sue condizioni apparse fin da subito gravissime potessero migliorare. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, nella frazione di Mariano. Il centauro è caduto pensantemente a terra: ha riportato traumi alla schiena e al torace. è stato trasportato al San Matteo di Pavia ma non ce l’ha fatta. Illesi invece l’autista del bus e i cinque passeggeri: indaga la Stadale. Sempre nel Lodigiano, ieri mattina, lo

scontro tra due auto ha provocato quattro feriti: bloccata la via Emilia bloccata. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 7.35 a Montanaso Lombardo, lungo la strada statale 9 via Emilia, al chilometro 301+500. Il soccorso sanitario ha inviato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Lodi, l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca di Sant’Angelo Lodigiano. In supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con un’autopompa.

I feriti sono due ragazzi di 23 e 24 anni e due uomini di 37 e 63 anni. Sono stati accompagnati all’ospedale Maggiore di Lodi e al policlinico San Matteo di Pavia. Paola Arensi