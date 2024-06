Savaris: "Quanti giovani in palestra. Vincere? No, conta di più fare sport"

Il movimento del volley giovanile valtellinese è in gran salute! A farci il quadro della situazione è il presidentissimo della Fipav di Sondrio Bruno Savaris che, terminati i raggruppamenti riservati al minivolley, traccia un bilancio della stagione.

Una stagione ottima per le giovanili mentre per quel che riguarda le cosiddette ’’prime squadre’’ la situazione non è stata propriamente rosea e le soddisfazioni si sono potute contare col contagocce.

Tra i più piccoli, invece, tutto è filato liscio. Tre i concentramenti provinciali del minivolley che hanno visto impegnate in ogni tappa oltre 400 miniatleti, tra femmine e maschi. "Il settore del minivolley ci dà sempre tante soddisfazioni - commenta Bruno Savaris – e i numeri della partecipazione ai raggruppamenti organizzati sono stati da capogiro. A Samolaco, nella sede di Tremenda XXL, si è tenuta la prima kermesse del minivolley organizzata dalla Pallavolo Chiavenna, si sono cimentati 420 bambine e bambini che hanno dato spettacolo per tutta la giornata. Gran presenza anche a Fusine, sul campo sportivo locale per l’organizzazione della Nuova Sondrio Sportiva. E Poi il gran finale a Colico".

Il presidente sondriese aggiunge: "Il nostro movimento giovanile è in salute, sono oltre 700 i tesserati dal minivolley all’under 12. Il 12 maggio nelle 6 palestre del capoluogo e di Albosaggia si sono disputate le finali provinciali under 12 mista. Finali vinte per la cronaca dalla Nuova Sondrio Sportiva. Speriamo che queste nuove leve vadano poi a rimpinguare le prime squadre delle società valtellinesi in un prossimo futuro".

Infine i sesti posti centrati dalle due rappresentative al Torneo delle Province. "Si, la femminile guidata da Valerio Scarinzi e da Filippo Salerno e quella maschile di Stefano Bergognoni e Mattia Castellazzi hanno centrato un dignitoso 6° posto. E se non avessimo avuto un girone di qualificazione proibitivo, avremmo potuto conquistare anche un piazzamento migliore. Questo è però il nostro livello".

L’attività in generale si è svolta senza scossoni, i numeri della pallavolo in provincia di Sondrio sono, come sempre, impressionanti. "Stiamo raggiungendo il numero di tesserati del pre Covid (circa 2300 ndr), quest’anno ne abbiamo avuti 2200 (2000 circa femmine e 200 maschi in linea con il dato nazionale), tutto sta rientrando nella normalità".

A febbraio 2025 ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche provinciali e Savaris e la sua squadra hanno già comunicato che non si ripresenteranno.