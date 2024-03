Precipita in un canalone. Salvato dall’elicottero grazie a un amico

A dare l’allarme è stato l’amico che era con lui ieri mattina durante una escursione in montagna. Poco prima un 48enne era precipitato per un centinaio di metri nel canale Bendotti, nel territorio di Castione della Presolana, in Alta Valle Seriana. È successo intorno alle 8.30. I due, partiti presto da casa, in quel momento erano impegnati lungo il sentiero, quando all’improvviso il 48enne ha perso l’equilibrio ed è scivolato nel canalone sotto gli occhi del compagno di escursione. In breve una squadra composta da tecnici della VI delegazione orobica del Soccorso alpino di Clusone è stata portata in quota dall’elicottero del 118. Le condizioni del ferito non paiono gravi. Accompagnato a valle anche l’amico . Oltre che Castione, l’elicottero del 118, questa volta partito da Milano è intervenuto per altri due interventi.