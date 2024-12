L'uscita dalla grotta della barella con Ottavia Piana

Alle tre di questa mattina l'imponente macchina dei soccorsi ha potuto gridare di gioia e tirare un sospiro di sollievo: si sono concluse le operazioni di recupero della speleologa. La ragazza, ferita e traumatizzata, non è per fortuna in pericolo di vita, ed è stata trasferita all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo