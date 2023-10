Lezione di piatto antispreco a Bargnano di Corzano: Le Pillole di scarto, una bontà!

I ragazzi e le ragazze dell’istituto Dandolo protagonisti del tg satirico Striscia La Notizia. A portare i giovani iscritti al corso alberghiero sulle reti nazionali è stata la loro capacità, coordinati dal dirigente scolastico, dal professore Roberto Ruotolo e dalla professoressa Marta Chioda, oltre che dall’inviato L”: povero ma buonissimo. Pensato per evitare ogni perdita di cibo e ingredienti. A spiegare il piatto antispreco, denominato “Pillole di scarto”, è stato il professor Roberto Ruotolo, mentre a realizzare la ricetta sono stati alcuni studenti del corso alberghiero.

"Gli ingredienti utilizzati sono stati: pane raffermo, croste di formaggio, patate con la buccia, menta con il gambo, tarassaco e fiori di campo – spiega il professor Ruotolo – i ragazzi coltivano gli ortaggi, raccolgono e producono i formaggi, dato che abbiamo anche l’indirizzo agrario, oltre all’alberghiero e turistico. È stato emozionante lavorare con i ragazzi, con cui abbiamo realizzato delle “pillole”, ovvero degli gnocchi di pane, farina, uovo e, formaggio, conditi con crema di tarassaco e menta, burro e crema di formaggio".

Nel servizio è emerso come sia importante lavorare in sinergia: guidati dai docenti, gli studenti del corso agrario, che curano la materia prima coltivando, producendo e raccogliendo, mentre gli alunni della sede denominata Giardino, che si trova a Orzivecchi. si dedicano al caseificio trasformando il latte e il formaggio. I docenti del corso alberghiero inventano e concretizzano ricette. "L’esperienza con Striscia la notizia è stata importante. Abbiamo avuto l’ennesima conferma di come l’essere e il fare squadra siano gli ingredienti fondamentali della Scuola – spiega il dirigente scolastico Giovanni Montanaro –. È emozionante e significativo vedere gli insegnanti e gli studenti dei differenti corsi impegnati per costruire e crescere, insieme. Continueremo a lavorare in questa direzione, che da sempre la nostra finalità: fare rete tra i diversi indirizzi e con il territorio, mettendo al centro i nostri alunni".Milla Prandelli