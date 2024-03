La ’’grandeur’’ di Besson:: "A Varese per i playoff e la Fiba Europe Cup"

Varese tornerà in campo domani alle 17 nello storico derby lombardo con l’Olimpia Milano, per una corsa salvezza che ha visto stravolgersi i roster delle rivali durante la sosta. Ma anche i biancorossi hanno cambiato leggermente volto. Via Oliver Hanlan, passato per 230.000 dollari al Cska Mosca proprio nella giornata di ieri, e spazio a Hugo Besson. "Sono veramente felice di essere a Varese; è la prima volta che gioco in Italia e che, in generale, visito questo paese. Ho avuto subito un ottimo feeling con il coach, nel primo colloquio telefonico e non vedo l’ora di esordire in campionato" le parole del giocatore francese durante la presentazione di ieri pomeriggio.

Con Mannion sarà una super coppia: "Penso di avere una bella visione di gioco nei pick’n’roll e so che posso essere decisivo in quelle situazioni. In campo sono freddo, non mi vedrete mai fare scenate di nervosismo, mentre in spogliatoio mi piace molto entrare in sintonia con i compagni; penso sia importante per fare gruppo. Mannion? Lo avevo conosciuto in Summer League e poi abbiamo condiviso una fase di preparazione con la maglia del Baskonia; penso che insieme possiamo essere molto pericolosi".

Alessandro Luigi Maggi