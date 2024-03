La corsa alla Serie B . Tutti i segreti del Mantova

La trentunesima giornata è stata molto positiva per la rincorsa alla serie B del Mantova, che non solo ha una partita in meno da disputare prima di concludere la regular season (adesso ne mancano sette), ma ha visto salire a nove i punti di vantaggio sul Padova, caduto in casa della Giana. Un risultato, per certi versi inatteso, che, da un lato, conferma che nel girone A di serie C non esistono incontri facili, ma, dall’altro, rende ancora più importanti i prossimi impegni della squadra di Possanzini, che non deve rallentare la propria marcia, ma, al contrario, è chiamata a dare il massimo proprio in questa fase per mettere al sicuro un bottino così prezioso.

A tal proposito i virgiliani hanno già rivolto la loro attenzione al match che sabato 16 condurrà al Martelli il pericolante Fiorenzuola, un avversario che, pur imprigionato nella zona play out, è deciso a non arrendersi. Che la sfida con gli emiliani rivesta un’importanza particolare per questa splendida stagione che stanno vivendo i biancorossi lo si può capire anche dall’iniziativa adottata dalla società del presidente Piccoli che ha chiamato a raccolta i tifosi per sostenere Burrai e compagni in questo impegno che potrebbe rappresentare un altro passo prezioso verso la realizzazione del grande sogno chiamato serie B. La compagine virgiliana vuole confermare la brillante prova che è valsa il poker vincente in casa della Pergolettese.

Luca Marinoni