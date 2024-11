Il Festival delle foreste. Tredici film in concorso

Tredici film in concorso arrivati da diverse nazioni, che verranno proiettati il 13 novembre alle 17 in sala Galmozzi. Passeggiate nel verde sui Colli di Bergamo, performance artistiche, un nuovo roseto nel parco cittadino Leopardi e persino la prova di abilità su un albero al parco Suardi. È il Festival cinematografico delle Foreste, in programma a Bergamo dal 9 al 24 novembre. Al centro della kermesse, organizzata dall’associazione Montagna Italia e dal Comune di Bergamo, le piante e la salvaguardia del verde. Spiega il presidente di Montagna Italia, Roberto Gualdi: "Ci farà conoscere le sue grandi foreste. Alla rassegna sarà presente anche il console generale cileno a Milano, Christian Von Loebenstein". L’anteprima del festival è in programma sabato al parco Serraglio di Carvico, con visita all’opera “Reattore del Canto“ di Giuliano Mauri. L’Orto botanico Rota partecipa invece all’evento con la mostra “Alberi! 30 Frammenti di Storia d’Italia“ del Museo del ‘900 di Mestre (tutti i fine settimana in sala Viscontea); le Guide turistiche Città di Bergamo con “Saltiamo nelle pozzanghere“, passeggiate nel verde cittadino (10 e 16 novembre). A Seriate, il 13 novembre al cinema Gavazzeni (ore 20,30), Bruno Bozzetto presenterà il cortometraggio “Una vita in scatola“. Bergamo propone il convegno “La città verde“ (15 novembre alle 15, sala Olmi di via Tasso). "Un’occasione per riflettere - spiega Oriana Ruzzini, assessore al Verde di Palazzo Frizzoni - su quanto sia importante salvaguardare il verde". Michele Andreucci