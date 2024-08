Il Brescia si prende la copertina. Manda subito a casa il Venezia

Il Brescia supera 3-1 il Venezia e guadagna il diritto ad affrontare nel secondo turno di Coppa Italia il Monza. Si tratta solo di calcio di agosto e i lagunari di Di Francesco sono ancora in piena costruzione, ma la prima partita ufficiale della nuova stagione ha offerto senza dubbio indicazioni molto positive per le Rondinelle. La squadra di Maran, infatti, non solo si è dimostrata precisa in zona-gol, ma ha anche saputo stringere i denti quando la compagine arancioneroverde ha spinto in avanti. Una pressione di qualità, che, però, ha confermato la solidità della difesa biancazzurra e l’organizzazione di gioco dei padroni di casa.

La partenza è favorevole agli ospiti, che si rendono insidiosi con Duncan e colpiscono un palo al 13’ con Gytkjaer. Il Brescia, però, non si intimorisce e capitan Bisoli offre un invitante assist a Borrelli, che di testa trafigge l’ex Joronen. Nonostante lo svantaggio, il Venezia continua a macinare gioco Gytkjaer e Duncan chiamano ancora al lavoro Lezzerini, altro ex della gara, ma il punteggio rimane immutato sino all’intervallo.

La formazione di Di Francesco torna in campo decisa a raddrizzare la situazione, ma dopo pochi secondi Bisoli lancia Olzer a tu per tu con Joronen per il 2-0 che avvicina in modo significativo i biancazzurri alla qualificazione. Il Venezia cerca il gol per riaprire la contesa, ma Bisoli e compagni gestiscono con sicurezza la situazione sino al 37’, quando Olzer firma il 3-0. La rete di Idzes giunge quando è troppo tardi per mettere in discussione la meritata qualificazione delle Rondinelle.

-VENEZIA: 3-1 (1-0). Marcatori: 14’ pt Borrelli; 1’ st e 37’ st Olzer; 44’ st Idzes.