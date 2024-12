Furti in abitazione a Bergamo: escalation nei quartieri di Valtesse e Valverde

In balìa dei ladri. L’attività dei topi d’appartamenti in questi ultimi mesi dell’anno sembra essersi intensificata nei quartieri cittadini di Valtesse e Valverde, forse ancora di più che nel resto di Bergamo dove già si segnala un’escalation di furti in abitazione. Un colpo dopo l’altro, a qualsiasi ora del giorno. Via Maironi da Ponte, via Ruggeri da Stabello, via Crocifisso sono le zone più colpite. I residenti, per contrastare il fenomeno stanno provando ad organizzarsi con nuovi metodi di sorveglianza, come, per esempio, il passaparola in caso di avvistamenti di persone sospette. "Ho letto sui giornali che, in occasione delle festività natalizie, il prefetto ha promesso maggiori controlli in città - sottolinea un residente, vittima qualche settima fa di un furto in casa mentre era a fare la spesa con la moglie -. Spero che, oltre alla stazione e all’aeroporto, le forze dell’ordine siano presenti anche nei nostri quartieri. Non ne possiamo più di vivere con la paura di finire nel mirino di questi malviventi. Come una vera e propria ondata, ora l’attenzione dei topi d’appartamento sembra essersi posizionata geograficamente ancora più a nord di Bergamo, al confine con Ponteranica. Non è un caso, forse, che i colpi in serie avvengano in corrispondenza di facili punti di accesso e uscita dalla città, snodi cruciali per le Valle che ampliano a dismisura le vie di fuga". Il fenomeno dei furti in abitazione, a dire la verità, è in crescita da anni nel capoluogo orobico. Nel 2023 erano state 3.230 le denunce raccolte dalle forze dell’ordine, 511 in più rispetto al 2022. Il timore che il 2024 si chiuda con un ritocco verso l’alto è concreto. Proprio alcuni giorni fa il questore di Bergamo, Andrea Valentino, aveva lanciato un appello ai bergamaschi: "I reati vanno denunciati prima alle forze dell’ordine, poi sui social". "Le segnalazioni, per essere efficaci, vanno inoltrate tempestivamente alle autorità. Spesso apprendiamo notizie di reato dai giornali e dai social".